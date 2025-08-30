Asesinan a al expresidente del Parlamento ucraniano

Redacción

Ucrania.-El expresidente del Parlamento ucraniano Andriy Parubiy fue asesinado a tiros en la ciudad occidental de Lviv el sábado y se está buscando al asesino. La Fiscalía General informó que un hombre armado disparó varias veces contra Parubiy, matándolo en el acto. El atacante huyó y se inició una persecución, añadió.

Parubiy, de 54 años, era miembro del Parlamento, había sido presidente del Parlamento desde abril de 2016 hasta agosto de 2019 y fue uno de los líderes de las protestas de 2013-2014 que pedían vínculos más estrechos con la Unión Europea. También fue secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania entre febrero y agosto de 2014, período en el que comenzaron los combates en el este de Ucrania y Rusia anexó la península de Crimea.

Las autoridades no dieron ninguna indicación inmediata sobre si el asesinato tenía algún vínculo directo con la guerra de Rusia en Ucrania.

El ministro del Interior, Ihor Klymenko, y el fiscal general, Ruslan Kravchenko, acaban de informar sobre las primeras circunstancias conocidas de un horrible asesinato en Lviv. Andriy Parubiy ha sido asesinado, escribió el presidente Volodymyr Zelenskiy en X.

Envió sus condolencias a la familia y seres queridos de Parubiy y agregó: “Todas las fuerzas y medios necesarios están empleados en la investigación y búsqueda del asesino”. La policía nacional informó que el tiroteo en Lviv se reportó alrededor del mediodía. El alcalde de Lviv, Andriy Sadovyi, declaró que encontrar al asesino y esclarecer las circunstancias del ataque era de suma importancia.

“Se trata de una cuestión de seguridad en un país en guerra, donde, como podemos ver, no hay lugares completamente seguros”, escribió en Telegram.

Los colegas del parlamento y del gobierno expresaron su apoyo y elogiaron la contribución de Parubiy a la lucha de Ucrania por la soberanía y la independencia como uno de los líderes de lo que se conoció como las protestas de Euromaidán en 2013-2014. El expresidente Petro Poroshenko dijo en Telegram que el asesinato de Parubiy, quien era miembro del comité parlamentario de seguridad nacional, defensa e inteligencia, fue “un disparo al corazón de Ucrania”.

“Andriy era un gran hombre y un verdadero amigo. Por eso se vengan, eso es lo que temen”, dijo, elogiando la contribución de Parubiy al fortalecimiento del ejército ucraniano.

En una declaración en Telegram, el ministro de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha, describió a Parubiy como “un patriota y estadista que hizo una enorme contribución a la defensa de la libertad, la independencia y la soberanía de Ucrania. Fue un hombre que, con todo derecho, pertenece a los libros de historia”.

Las autoridades ucranianas no proporcionaron información sobre la identidad o los motivos del asesino. La primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, pidió una pronta investigación del asesinato, calificándolo de “una profunda pérdida” para el país.

“Siempre fuiste un patriota de Ucrania e hiciste una gran contribución a la formación de nuestro Estado”, escribió en X.

Con información de Excélsior