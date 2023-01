Aseguran que ver estas series te hará más inteligente

¿Hay series que te hacen más inteligente? La ciencia dice que sí, aunque no todas lo logran.

En el pasado, a la televisión se le llamaba “la caja tonta”, ya que muchos pensaban que ponía a las personas en una especie de trance que impedía que pensaran con claridad, que pudieran poner atención o que fueran creativas y desarrollaran sus habilidades de pensamiento, deducción, concentración, creatividad y más, pero ahora sabemos que eso no es exactamente cierto.

De hecho, las series, al igual que ciertas películas, pueden ayudar a cualquiera a desarrollar su inteligencia y capacidades mentales, aunque no todas las series funcionan y, si en verdad quieres desarrollar y empoderar tu cerebro, hay que tomar mejores decisiones y elegir contenido de calidad.

De acuerdo con Psychology Today, una investigación de la Universidad de Marquette, en Wisconsin, encontró que las series de comedia y las que presentan momentos aterradores y perturbadores, por ejemplo, pueden ayudar a desarrollar la memoria, por lo que ver las historias correctas en realidad puede ser un factor importante para el desarrollo mental.

Además, otras series nos llevan a desarrollar las habilidades de deducción, la creatividad, nos enseñan a resolver problemas o incluso a realizar predicciones basadas en la información que nos van dando, o incluso a trabajar en la inteligencia emocional, con lo que prueban que la “caja tonta” no es tan tonta como muchos pensaban en el pasado, y así como cuando lees un buen libro, cuando te pones a ver una buena serie también puedes estar alimentando tu mente.

The OA – Netflix

Esta serie fue creada por Brit Marling y Zal Batmanglij, y está considerada como una de las series más inteligentes de Netflix, que lleva a pensar sobre la vida después de la muerte, la ciencia y el legado que dejamos en el mundo. La historia comienza con una mujer ciega que viable a casa después de años desaparecida, pero ahora parece haber recuperado la capacidad de ver y está convencida de que necesita realizar un misterioso ritual para salvar a sus amigos, quienes fueron parte del experimento de un científico que buscaba probar que existe la vida después de la muerte.

Dark / 1899 – Netflix

Estas series de Baran Bo Odar y Jantje Friese ponen a prueba la capacidad de atención, la memoria y la resolución de problemas, al ir mostrando pequeñas pistas que forman parte de un rompecabezas que hay que armar para descubrir la verdad.

Dark comienza con la desaparición de un niño y una historia que conecta a varias familias que juegan un papel clave en el fin del mundo, mientras que 1899 sigue a los pasajeros de un barco que va de Europa a Nueva York, que se topa con otro barco fantasma que es solo la punta del iceberg en un misterio lleno de giros inesperados.

The Tourist – HBO Max

Al igual que Memento, de Christopher Nolan, esta serie cuenta una historia que comienza por el final y que poco a poco va mostrando lo que sucedió antes, con el fin de mostrar qué fue lo que pasó para llegar a ese punto.

La serie tiene como protagonista a Jamie Dornan, quien interpreta a un hombre con amnesia que debe hacer todo lo posible por usar los pocos recuerdos y pistas que tiene de su pasado para descubrir por qué despertó en un hospital, mientras un hombre misterioso lo persigue.

Hacks – HBO Max

Las comedias son muy buenas para la memoria y esta es una de las mejores comedias de los últimos años. Jean Smart protagoniza como una comediante veterana que se enfrenta al final de su carrera, mientras que Hannah Eindinber es una comediante que está pasando por un mal momento, lo que la lleva a trabajar con el personaje de Smart para intentar salvar las carreras de las dos y demostrar que todavía tienen mucho que decir.

Mr. Robot – Amazon Prime

Sam Esmail, de la serie Homecoming, es el creador de esta serie con Rami Malek, que te obliga a poner atención y a usar todo tu poder mental para seguir la historia e intentar descubrir qué es real.

Malek interpreta a un programador con problemas mentales que se convierte en un jugador importante dentro de un misterioso grupo de hackers que necesita su ayuda para poder destruir a una enorme corporación que está causando mucho daño en el mundo.

House of the Dragon – HBO Max

Esta es una serie con mucho que enseñar sobre alianzas políticas y estrategias, al igual que Game of Thrones.

House of the Dragon se centra en dos mujeres principales, Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower, quienes están luchando por conseguir el trono, aunque no de la misma forma. Rhaenyra fue elegida por su padre como su sucesora, pero Alicent es la segunda esposa y ella quiere ver a su propio hijo convertido en rey, y ambos necesitan aliados importantes para conseguir lo que quieren.

Dr. Brain – Apple Tv+

Esta serie coreana invita a reflexionar sobre la tecnología y las posibilidades que puede ofrecer en el futuro, además de que es una reflexión sobre la muerte y el duelo, y sobre la importancia de pensar fuera de la caja.

La historia sigue a un médico que perdió a su madre cuando era niño y que, después de pasar por una nueva tragedia, decide comenzar a experimentar con el cerebro, para descubrir si es posible comunicarse con personas en coma o al borde de la muerte para poder salvarlas.

Legion – Star+

Esta es una de las mejores series de Marvel, y de las más inteligentes.

Dan Stevens, Rachel Keller y Aubrey Plaza son los protagonistas de esta historia que te hace cuestionar todo lo que estás viendo o crees saber. Strevens interpreta a un hombre convencido de que tiene esquizofrenia y de que es un peligro, quien eventualmente descubre que es un mutante poderoso y que no puede confiar en nada de lo que le han dicho hasta ahora.

The Outsider – HBO Max

Basada en la novela de Stephen King del mismo nombre, esta es una serie que también pone a prueba la capacidad de deducción, de retar lo que creemos saber y de crear teorías y desafiar lo que escuchamos y vemos.

Todo comienza con la muerte de un niño, lo que lleva a la policía a acusar a un hombre que es un pilar dentro de su comunidad, y más tarde a darse cuenta de que este caso no es aislado y que el hombre al que acusaron podría ser inocente.

Severance – Apple Tv+

Esta fue una de las mejores series del 2022 y es una historia de ciencia ficción brillante, inesperada y con muchos comentarios sociales relevantes.

Severance, con Adam Scott, John Turturro y Britt Lower sigue a los empleados de una compañía que aceptan colocarse un chip que separa sus recuerdos laborales de los personales, básicamente convirtiéndolos en dos personas diferentes, lo que se vuelve un problema cuando descubren un misterio que solo pueden resolver uniendo sus dos partes.