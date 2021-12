Aseguran que se han mantenido medidas sanitarias en el agropecuario

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Las medidas sanitarias contra el Covid-19, como la desinfección de espacios y el uso del cubrebocas, no se han descuidado dentro del Agropecuario, aseguró el presidente del centro comercial Gerado Palomino.

“Nosotros no hemos bajado la guardia, no hemos dejado de sanitizar el mercado, seguimos con los mismos cuidados del lavado de manos, del cubrebocas, pero si vemos que no lo pidan con más cuidado, lo volvemos a hacer porque la gente está dispuesta a cooperar con eso”

Comentó que en lo que va de este año, el Centro Comercial Agropecuario no ha recibido llamados de atención por parte de la Guardia Sanitaria ni por la dirección de Reglamentos municipal, aunque dijo que si se les indica, reforzarán los protocolos sanitarios.

Indicó que en esta temporada navideña, las medidas no se han relajado, ya que se tiene la incertidumbre de que la nueva variante Ómicron perjudique las actividades económicas, como ha ocurrido anteriormente con las nuevas olas de la pandemia.

También resaltó que para los comerciantes y trabajadores, el mes de diciembre es significativo en su actividad, ya que más familias acuden al mercado para adquirir más artículos de la canasta básica, entre las que resaltan todo tipo de legumbres.

“Antes de la pandemia se incrementaba hasta un 90% (de clientes), pero el año pasado no tuvimos esa respuesta por la pandemia, ya no estuvimos igual. Este año pinta a que sí y que se está reactivando el mercado, pero yo creo que ahorita ya estamos como a un 60%, estamos esperando que lleguen los clientes”

Finalmente, se dijo a la espera de que más personas se den cita en el agropecuario para comprar los artículos para sus cenas navideñas, al destacar que en el mercado todos los productos cuestan hasta un 40% menos que en los centros comerciales y otras tiendas.