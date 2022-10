Aseguran que se ha reducido vandalismo contra pozos en la capital

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Los reportes de robo de infraestructura urbana y contra los pozos de agua ubicados en la capital han disminuido hasta en un 80%, indicó Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes.

“Ha bajado mucho, no puedo decir que lo hemos abatido en un 100% pero afortunadamente no hemos tenido tanta incidencia como antes, pero seguimos trabajando, hemos seguido deteniendo personas que han tratado de vandalizar el pozo y que realmente no se dan cuenta de la afectación a la gente”

“Si le hablara de un 100%, ya estamos en un 20% ya, sí hay algunos temas pero bajamos muy fuerte, tenemos grupos de trabajo con personas que están como vigilantes de estos pozos y tenemos los enlaces de manera inmediata”, señaló.

Para contrastar está disminución, explicó que anteriormente, la corporación recibía hasta 5 reportes diarios relacionados con el robo de cableado y otros artículos, mientras que ahora tienen entre 1 o 2 a la semana.

El comisario atribuyó estos resultados a la coordinación que tienen los elementos con personas que fungen como vigilantes de los pozos, así como a la respuesta de la ciudadanía en denunciar estos hechos.

Agregó que por el momento, los robos de infraestructura siguen presentándose en los límites de la capital, especialmente dentro de las zonas rurales y en varios puntos de la zona oriente.