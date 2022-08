Aseguran que no hay riegos para visitantes a la Fenaza 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Garantiza el estado de Zacatecas la seguridad para los visitantes a su feria nacional a realizarse del 3 al 18 de septiembre, señaló Gustavo Zamora, encargado del comité del reinas del patronato de la feria.

En conferencia de medios para presentar los espectáculos con que contará en esta edición la verbena, indicó que se tiene todo un operativo dispuesto encabezado por el ejército mexicano, guardia nacional, policía estatal y municipales que abarca toda la red carretera, así como el perímetro ferial.

-¿Qué operativos se van a implementar?

-Estamos trabajando junto con la mesa de seguridad estatal, todas las corporaciones están listas para garantizar la seguridad de los visitantes.

-¿Estados Unidos acaba de emitir una alerta de viaje para Zacatecas, no temen que inhiba la presencia de visitantes a su feria?

-No mira, lamentablemente la situación de la inseguridad no sólo aqueja a Zacatecas, sino a toda la república; sin embargo con todas las estrategias que está implementando el gobernador David Monreal junto a la mesa de seguridad vamos a tener una feria segura.