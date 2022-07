Aseguran que no dejaron pasar a Sergio Sepúlveda al funeral de Fernando del Solar

Redacción

Ciudad de México.- La muerte de Fernando del Solar enlutó al mundo del espectáculo, aunque sólo muy pocas personas lograron entrar a darle el último adiós en su velorio. Entre quienes se quedaron fuera fue presuntamente Sergio Sepúlveda, a quien según Gustavo Adolfo Infante, le negaron el acceso.

Fue a través de su programa de YouTube en donde Gustavo Adolfo Infante indicó que supuestamente el manager del ex esposo de Ingrid Coronado no dejaba que varias personas entraran: “Al velorio del señor Fernando del Solar, el manager tomó la decisión de quién entraba y quién no entraba”, comentó.

Presuntamente, uno de los que se quedaron fuera fue Sergio Sepúlveda: “Que a Sergio Sepúlveda no lo dejaron entrar. A lo mejor les caía gordo…No lo sé, pero no lo dejaban entrar”, añadió el periodista de espectáculos.

Sergio Sepúlveda fue uno de los primeros en dar la noticia de la muerte de su compañero en VLA. En ese momento, recordó los últimos días de Fernando del Solar. El conductor señaló que recientemente el argentino se había dedicado a dar conferencias y charlas motivacionales en las que relataba su experiencia de vida, en especial su lucha contra el cáncer.

Con información de Milenio