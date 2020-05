Aseguran que Luis Miguel tuvo un hijo con Lucía Méndez

Redacción

Ciudad de México.-Luis Miguel sigue dando de que hablar aunque este sin actividad.

La vida amorosa de Luis Miguel siempre ha sido tema de interés entre sus fanáticas. Guapas actrices, cantantes, conductoras, deportistas y socialités forman parte del extenso historial amoroso del intérprete, sin embargo, “El Sol” siempre ha preferido mantenerlo en privado.!!

Entre sus amoríos destacan sus relaciones con Mariana Yazbek, Stephanie Salas y la actriz y cantante Lucía Méndez, quien reveló algunos detalles de la relación que mantuvo con el cantante a finales de la década de los 80 luego de que se conocieron durante el festival Acapulco 1987.

“Resulta que (Luis Miguel) tenía 17 años y a mí me dijo que tenía 20, casi me muero, casi me da un ataque, te lo juro, en serio. Yo estaba en un momento también físico muy impactante, con todo respeto y humildad lo digo, a mis 30 años estaba en mi mejor momento profesional y cuando lo conocí realmente nos impactamos. Fue una atracción mutua, él era muy bello y yo no estaba tan fea (…) Me dijo que tenía 20, yo le creí y resulta que realmente tenía 17, claro que pudo haber sido un delito”, dijo Lucía en una entrevista para De Primera Mano.



En la misma entrevista actriz negó que el intérprete de “Cuando calienta el sol” hubiera perdido su virginidad con Mariana Yazbek a los 17 años: “¡Ay, por favor! ¿Conmigo perdió la virginidad? ¡Nombre! Siento comunicarte que Luis Miguel a los 17 ya la había perdido hace mucho tiempo atrás”.

Ahora, la actriz y el cantante vuelven a acaparar la atención luego de que Vicente Gallego, tío de Luis Miguel, revelara que ambos habían ocultado que tuvieron un hijo. Según Vicente, su hermano Luisito Rey le confesó que su hijo había embarazado a la protagonista de telenovelas.

Tras estas declaraciones, surgieron especulaciones en redes sociales; incluso hay quienes aseguran que el hijo en común de Luis Miguel y Lucía Méndez es Pedro Antonio Torres, pues tiene una edad que correspondería con la versión de Gallego.

En el pasado, en una entrevista que Lucía concedió al programa Hoy, detalló la razón por la que puso punto final a su noviazgo con Luis Miguel: “Me daba mucho miedo perderme de amor. Era imposible no caer y por eso me retiré de su vida, no pude, dije ‘La voy a regar'”. Finalmente, la actriz negó que Luisito Rey, papá del intérprete, se hubiera entrometido en su relación”.

Con información de Quién