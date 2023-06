Aseguran que imagen de extraterrestre en Las Vegas es creación digital

Redacción

EEUU.- ¡Los extraterrestres han llegado a las Vegas! Bastante ruido ha seguido metiendo esta noticias que para algunos resulta real, sin embargo todo fue un bulo, una historia que involucro hasta a la policía.

Si aun no sabes que sucedió, te contamos un breve resumen, el día 01 de mayo la policía habría recibido un curioso llamado al 911.

Un residente cercano llamó al 911 para informar algo “100% no humano” en su propiedad, este objeto habría dejado una marca circular en el suelo y su supuesta tripulacion habría bajado de ella.

A pesar de que la historia ha sido todo un boom en redes sociales nosotros buscamos toda la información sobre ella y hemos aclarado la noticia, lamentablemente para algunos esta fue falsa.

Te dejamos la nota donde explicamos esta noticia.

La historia continua y esta vez circula por redes un video del supuesto visitante que estaba en el patio, una especie de humanoide.

Este usuario subió este video adjunto a la supuesta llamada al 911, cabe agregar que son los mismo quienes comentaron que habían dejado la marca en su jardín, la que fue completamente falsa como lo señalábamos en el articulo anterior.

Hercules como se hace llamar en twitter escribió ” ¡Mirar! Imágenes extraterrestres reales del aterrizaje del ovni en Las Vegas… En el área de servicio, la policía de Las Vegas capturó imágenes claras de la aeronave ovni voladora en su patrullero minutos antes de que los mismos oficiales también respondieran a la escena donde este caballero grabó este video”

Nuevamente nos encontramos con imágenes sacadas de contexto, de hecho son reales pero no como se piensa.

Lo primero que nos llama la atención es la fecha y la hora que aparece en el video, 26/05/2023 a las 23:55, mientras la que aparecen en la cámara del oficial de policía muestra la fecha 01/05/2023 y la hora era 08:11, por tanto ya se desmiente que el video sea de ese mismo día.

En segundo lugar sabíamos que se trataba de un CGI, es que es muy evidente, pero necesitábamos tener la prueba del original. Bien la tenemos, se trata de un video hecho por un usuario de tiktok que uso el software de Blender 3d para crearlo.

El usuario owltreestump colgó en su cuenta hace 2 días el video original señalando “Smh knew I shouldn’t investigate noises outside. #cryptid #cgi #blender3d #creepy” “Smh sabía que no debía investigar los ruidos del exterior” usando los hashtag CGI y blender3d haciendo referencia a que se trata de un video creado digitalmente.

Pese a que esto fue subido a redes como un video digital los usuario de internet suelen ser mas sensacionalistas que algunos medios y tergiversan todo, para recibir unos cuantos seguidores y like.

Con esto terminamos de aclarar todo lo relacionado con el falso avistamiento, aterrizaje y humanoides en las Vegas.

Si te gusto ayúdanos a compartir





*Información de Infouno.cl.