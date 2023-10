Aseguran que Grupo Firme se desintegrará

Redacción

Ciudad de México.-La destacada agrupación Grupo Firme, una joya del regional mexicano, podría estar planeando su adiós de los escenarios. A pesar de haberse consolidado como una de las bandas más icónicas internacionalmente en menos de una década, los rumores sobre su inminente separación han inundado las redes sociales y el mundo del espectáculo.

Ana María Alvarado y Carlo Uriel, en una reciente emisión de YouTube, dieron a entender que la popular agrupación mexicana estaría al borde de anunciar oficialmente su separación, apuntando a tensiones internas, en particular al creciente protagonismo de los hermanos Caz.

La periodista Alvarado señaló: “Ya se veía venir, ya traían mucho pleito, a ellos les molestaba que tanto Eduin como Jhonny Caz pues llaman la atención, se enojaron en la última entrevista porque en la portada aparecían Eduin y Jhonny, y ellos en los interiores en una mini foto”.

Tal declaración arrojaría luz sobre posibles desacuerdos y celos dentro del grupo, que podrían haber llevado a la tensión entre sus miembros. Por tanto, Carlo Uriel profundizó en el tema, sugiriendo que, a pesar de los logros de la banda, las diferencias personales podrían haberse convertido en un obstáculo insuperable.

“Había muchas rencillas en el grupo, entonces decidieron mejor separarse por buenos términos, aparentemente van a hacer unos cinco conciertos de despedida y ya después se van”, aseguró Uriel.

Mientras se espera una confirmación oficial por parte de Grupo Firme sobre su futuro, lo que está claro es que el anuncio de posibles conciertos de despedida ofrece un consuelo para aquellos que esperan ver a la banda en el escenario una última vez.

Grupo Firme se ha convertido desde hace un par de años como uno de los principales exponentes de la música de banda, pues ha alcanzado un éxito notable en este género en territoria nacional e internacional gracias a temas como “En tu perra vida” y “Ya supérame”, en los que Eduin Caz y su hermano Johnny Caz se han lucido como vocalistas.

Aunque en un principio solo los más fieles fans de la agrupación habían notado que los hermanos habían ganado gran protagonismo en las pistas que seguían bajo el nombre de la banda, se sumó a ello los escándalos que sus vidas personales tenían, involucraron negativamente al resto de los integrantes de la agrupación. Sobre dicha posibilidad incluso la primera voz de Grupo Firme ya había hablado al respecto:

“Miro que les duele mucho el éxito. Cuál ‘seguir decayendo’ ¿No miran que acabo de retacar un estadio? Y aparte un after donde todos hacen sus eventos principales, sin ofender a mis amigos colegas músicos. Ya relájense, ya merito me voy a descansar, sólo me falta cumplir Centroamérica para lograr la última palomita de mi lista”, escribió el polémico cantante en su cuenta de Instagram un par de meses atrás.

Por su parte, Jhonny Caz también había dejado entrever la posibilidad luego de que para diversos eventos de la comunidad LGBT+ se notara su presencia como solita y no bajo el nombre de Grupo Firme, algo que avivó los rumores sobre su salida, al igual que su hermano Eduin Caz.

Con información de Infobae