Aseguran que fallas geológicas no afectarán hospital en Pabellón de Arteaga

Raúl Muñoz

Pabellón de Arteaga, Ags.- El hospital de especialidades que se construye en Pabellón de Arteaga no enfrenta riesgos estructurales pese a la cercanía de fallas geológicas, aseguró el director de Obras Públicas del municipio, Alejandro Molina Merzas.

“Es muy diferente hablar de lo que es una falla geológica a una grieta. En el interior hay unas grietas que ya no han evolucionado. Si hacemos un historial, el hospital así como está ahorita, pues ya tiene más de 5 o 6 años”, explicó.

El funcionario precisó que aunque existen fallas activas en la zona, estas no impactan la estructura del inmueble.

“Sí, tenemos una falla geológica muy cerca. Pasa ahí del hospital, no sé, 50, 100 metros y son las que están vivas, pero no le afecta en nada en sí a la estructura. Esas sí son fallas geológicas”, sostuvo.

Molina Merzas destacó que el proyecto contempla ampliar el área del hospital con servicios estratégicos. “Inclusive, de donde está ahorita el hospital, está por ahí nuestra avenida de salida, que es la Isidro Calera, esa ya desaparecería, empezaría a ser parte del hospital y al lado norte hay una cancha de fútbol, ellos ahí piensan hacer su helipuerto. Viene el helipuerto con ellos para las emergencias”, adelantó.