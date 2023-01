Aseguran que está garantizada la seguridad de maestros en municipios limítrofes con Zacatecas 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La titular del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Lorena Martínez Rodríguez, garantizó la seguridad de maestros que trabajan en zonas limítrofes a Zacatecas.

Expuso que se ha venido trabajado con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y con los propios alcaldes para atender cualquier incidente que se presente.

Refirió que en el caso de Asientos que es una de las zonas más complejas se han presentado algunos casos en donde han comentado los maestros que no pueden acceder a sus centros laborales y se ha dado vista a las autoridades quienes han atendido los reportes.

-¿Porque no pueden entrar?

-Porque ha habido en algunos casos quejas de que cerca de la escuela identifican a algunos vehículos con personas armadas y en ese caso los maestros han acudido con nosotros para pedir protección o garantías y lo que hacemos es hablar con el alcalde para poder garantizar que los maestros tengan más garantizas para desempeñar su trabajo.

-¿Se les va a dar seguridad a los maestros que están en estas zonas?

-La tienen gracias al trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública y cuando ha habido necesidad ,que ha sido una vez, se les ha autorizado que no se puedan dar las clases, pero son los menos.