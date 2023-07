Aseguran que “El Rey Arturo” jugará en América

Redacción

Chile.-Arturo Vidal ha llegado a un acuerdo para romper su contrato con el Flamengo que vencía en diciembre de este año. El representante del chileno se reunió con la directiva del club para negociar una salida amistosa y ya se ha comprometido con el Atletico Paranaense, donde jugará hasta final de temporada.

El ex del Barcelona jugará en el mismo equipo que la última contratación del club catalán, el delantero de 18 años, Vitor Roque. Su representante, André Cury, ha participado en las conversaciones y ha sido clave para llevar al centrocampista al ‘Furacão’.

El paso de Vidal por el Flamengo ha sido decepcionante para ambas partes. El jugador lleva meses mostrando su insatisfacción por no ser titular en el equipo. La llegada de Sampaoli al banquillo rubro-negro complicó las cosas. El argentino no contaba con él. Hace más de un mes que no juega, desde el 8 de junio, cuando jugó los minutos finales del partido de Libertadores contra Racing.

Desde que llegó al Flamengo, en julio de 2022, el chileno ha jugado 51 partidos, y ha ganado dos títulos: Copa de Brasil y Copa Libertadores. Este año ha participado en 25 partidos, 12 de ellos entrando como titular.

Con información de Marca