Aseguran que “El Mencho” vive feliz al sur de Jalisco y que ya no se parece a las fotos que hay de él

Redacción

Jalisco.-El temido narcotraficante alias “El Mencho” vive bajo las sombras al sur de Jalisco.

Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho”, “el Señor de los Gallos” o “el Gallero”, narcotraficante líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ya no se parece a las fotos que hay de él porque son muy antiguas. Así lo aseguraron a The Guardian integrantes del grupo criminal.

El diario británico publica hoy un reportaje que detalla cómo el estado de Jalisco vive en la tragedia. “Una atmósfera de terror: el sangriento ascenso del principal Cártel de México”, dice el encabezado. “La violencia del Cartel de Jalisco ha cobrado un precio terrible en el estado y los expertos dicen que representa una amenaza para el Gobierno de México”, agrega.

Los integrantes del Cártel Jalisco dijeron a los periodistas de The Guardian que una de las dificultades que tienen tanto el Gobierno de México como el de Estados Unidos para capturar a “El Mencho” es identificarlo físicamente, ya que las imágenes que se tienen de él son viejas. “¿Reconocería yo a ‘El Mencho en un restaurante? No, no lo creo’, dijo la fuente consultada por el medio inglés. Así que a pesar de ser uno de los hombres más buscados del mundo, y de que Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares y México da otros 30 millones de pesos (otros 1.4 millones de dólares) como recompensas por su captura, difícilmente podría ser identificado por alguien, ya que en contraste con la mayoría de los grandes capos de la droga, “es un líder discreto al que no le importan los lujos”.