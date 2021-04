Aseguran que Anel Noreña es la heredera universal de José José

Redacción

Ciudad de México.-Aseguran que ha quedado definida herencia de famoso cantante.

Los hijos de José José aseguran que ya se le dio lectura al único testamento del cantante.

Felices, Anel Noreña, José Joel y Marysol Sosa comentaron ante la prensa que Anel además de ser albaceadel testamento de José José, también es su heredera universal.

“Estamos muy contentos, se le dio lectura de manera legal y jurídica al testamento en donde queda como heredera universal Ana Elena Noreña Grass”, comunicó José Joel, quien hace unos días comentó que estaban en espera de la de los juzgados, pues la pandemia habría retrasado el proceso.

En compañía de Laura Núñez y el esposo de Marysol Sosa, la familia de ‘El Príncipe de la Canción’, aclaró que es el único testamento del cantante, reconocido legalmente, “ella es heredera universal, no hay literalmente otro testamento, no existe otro testamento”, puntualizó Marysol. Por su parte, Anel se dijo feliz de haber dado lectura al documento, “(me siento) muy contenta, muy agradecida, y muy en gozo, en antojo, y en confort, ¡aleluya!”, expresó. José Joel indicó que siguen con el trámite pues es un proceso largo pero por lo pronto saben que de manera legal y jurídica, Anel Noreña es la heredera universal, “hoy se le dio lectura y se acordó de manera legal y jurídica que no hay otro testamento y que Ana Elena Noreña Grass es la heredera universal, y de ahí ¿qué sigue? Los mantendremos informados porque hasta ahí vamos, muchas gracias”, explicó. La familia Noreña Sosa habló del testamento de José José.

Sin decir más sobre la herencia del cantante, sobre las propiedades de José José en Miami, Anel comentó, “José desde el cielo puso a su familia por encima de todos los demás; eso ¿Sabes qué? Yo creo que es la segunda parte de la serie, no sé pero desde luego ¿ustedes entienden lo que quiere decir heredera universal? Ahí está, hasta ahí voy”. José Joel también reiteró que ha tratado de establecer contacto con Sarita, pero no se ha dado el caso por lo que en las próximas horas se especula, podría pronunciarse al respecto a través de sus abogados o tal vez siga guardando silencio hasta encontrar algún testamento de José José en Estados Unidos, “yo he intentado una y mil veces tener un contacto personal con ella, no se ha dejado, prefiere andarse juntando con las personas que se está juntando, que Dios la bendiga y adelante, nosotros seguimos en lo nuestro”, comentó.

Por último sobre las regalías de la música de José José, Marysol y José Joel comentaron que siguen en ese proceso para dar el siguiente paso.

Con información de TVNotas