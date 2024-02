Aseguran fuerzas castrenses que no hay vacíos de autoridad en fronteras 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El general de la Décimo Cuarta Zona Militar, Juan Roberto Sánchez Fragoso, afirmó que no hay fronteras vacías en donde no pueda ejercer la autoridad sus funciones.

El jefe de la milicia en Aguascalientes sostuvo en entrevista colectiva que se trabaja coordinados con Zacatecas y Jalisco en el blindaje de las fronteras, no solo cuando ocurren eventos, sino de forma permanente.

Expuso que la quinta región militar, de la cual dependen los tres estados, ha impulsado las operaciones conjuntas para la vigilancia de las fronteras.

En materia de seguridad juró que el Ejército Mexicano no va a dar un paso atrás en el combate a la delincuencia.