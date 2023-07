Aseguran en Reino Unido que Gálvez es una amenaza para los planes de López Obrador

Redacción

México.- Como una outsider que se convertido en una amenaza para los planes del presidente Andrés Manuel López Obrador para que su partido retenga la Presidencia, de lo que debe estar temerosa Claudia Sheinbaum, considera el diario británico Financial Times a la senadora Xóchitl Gálvez.

Así lo externa en el reportaje titulado “Outsider threatens to shake up Mexico’s presidential race” (Extraña amenaza con sacudir la carrera presidencial de México), firmado por Michael Stott y Christine Murray y publicado el martes en el Financial Times, artículo que plantea que Gálvez representa una amenaza para los planes de López Obrador para que su partido conserve la Presidencia de la República.

Entre los factores que se mencionan a favor de Gálvez en el reportaje están que es una mujer nacida en la pobreza, con raíces indígenas y que de niña vendía dulces, con un padre alcohólico y una hermana presa acusada de secuestro, pero que ha logrado forjar una exitosa carrera como empresaria, activista y senadora.

Uno de los principales retos que Gálvez plantea a López Obrador es que este podía descalificar a sus opositores por presentarlos como burgueses, pero eso no lo puede hacer con la senadora, quien, según los periodistas, además de sus orígenes humildes, presenta una “franqueza despreocupada y realista” y que puede hacer campaña entre los mexicanos más pobres.

En entrevista con el Financial Times, por su parte Gálvez se diferenció de López Obrador: “Creo, por experiencia personal, que la gente quiere salir adelante por sus propios méritos. No creo, como este presidente, que esa aspiración sea mala”.

En esa misma conversación, Gálvez también señaló que “soy una mujer disruptiva sin ningún miedo”, y añadió “me estoy divirtiendo”.

Entre los obstáculos que se le presentan a Gálvez, dice el Financial Times, está el complejo proceso de elección del candidato opositor, que debe convencer a los tres partidos que integran la alianza, que no es suficientemente conocida fuera de la capital del país y que se enfrentará a la maquinaria de López Obrador.

Según dijo Gálvez, el gobierno de López Obrador es más débil de lo que parece por la tasa de homicidios en el país, un sistema de salud público fallido, proyectos estatales sin lógica empresarial y una política económica que asusta a los inversionistas. Además, el presidente no está aprovechando cabalmente el nearshoring.

Finalmente otro apunte importante del reportaje del Financial Times es que la política que debe estar más temerosa de Gálvez es Claudia Sheinbaum, la precandidata preferida de López Obrador, debido a que su origen clasemediero y su carrera profesional contrastan poderosamente con los orígenes rurales de Xóchitl.

*Con información de Etcétera.