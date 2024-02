Aseguran en el IEA que no hay reportes por falta de agua en escuelas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- A punto de iniciar a la temporada de calor, el titular del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, aseguró que no se tienen en estos momentos reportes por falta de agua en los casi mil 300 escuelas de la entidad.

-¿Hay planteles que no tengan acceso al agua o que tengan alguna situación de carencia?

-Estamos muy al pendiente de ello, pero hasta el momento no tenemos reportada ninguna escuela con carencia de agua.

Gutiérrez Reynoso mencionó que están atentos para que en caso de la interrupción del suministro se abastezca mediante cisternas a esos planteles educativos , en lo que se resuelve el problema.

Comentó de un convenio con el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), para concientizar a los alumnos de educación básica sobre el cuidado del vital líquido, así como se invertirá en los planteles para evitar fugas de agua y el mal uso de la misma.