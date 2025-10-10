Aseguran armas blancas usadas en riñas en Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- La Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes ha asegurado varias armas blancas durante operativos recientes, principalmente machetes y cuchillos de gran tamaño utilizados en riñas, informó el titular de la dependencia, Gonzalo Pérez Zúñiga.

“Tuvimos portaciones, se van a disposición del Ministerio Público y del recorrido que tenemos del Grupo Anti Pandillas. Hemos tenido seis puestas a disposición por portación de arma prohibida. En su mayoría, estas cuchillas son de 50 hasta 60 centímetros y, bueno, como lo tenemos tipificado como un delito, pues se nos van a la Fiscalía”, explicó.

De acuerdo con el secretario, el uso de machetes en riñas se ha vuelto más común en distintos puntos del municipio.

“No sé por qué lo usan, la verdad, pero sí estaría bueno, yo creo, sentarse a platicar con algunas instancias, donde inclusive con Mercados lo hemos trabajado, porque donde adquieren este tipo de armas de fácil acceso son en la Línea (de fuego), en los tianguis, donde van y compran algún arma de estas dimensiones, y en la propia ferretería donde van y compran alguna cuchilla para que la utilicen como jardinería”, señaló.

El funcionario agregó que la corporación ha sostenido acercamientos con las áreas de mercados municipales para supervisar la venta de armas blancas y evitar que sean adquiridas por menores de edad o con fines ilícitos.