Aseguran Agrupaciones de taxistas que son pocos los malos choferes en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Juran agrupaciones de taxistas que han ido depurando al gremio, por lo que ya son pocos los malos taxistas que aún hay, sin dejar de reconocer que por uno malo se mancha la imagen de los demás.

Óscar Romo Delgado líder de Agrupaciones Unidas del Estado de Aguascalientes, indicó que no se solapa a nadie y son los mismos concesionarios quienes están más preocupados porque se preste un mejor servicio.

-¿Entonces ya son pocos los malos taxista?

-Si, ya son pocos, la verdad es que entre nosotros mismos tenemos listados de los malos choferes y nos vamos avisando para no contratarlos, porque lamentablemente como se dice que por uno pierden todos aunque no deba ser así, hay muy buenos operadores también.

Romo Delgado puntualizó en que no se va a permitir que por unos cuantos se manche la imagen del gremio, por lo que constantemente están depurando sus listados de aquellos que se considera como malos choferes.