Aseguran 24 bolsas de metanfetamina en Manzanillo

Ciudad de México.- La Secretaría de Marina–Armada de México, como Autoridad Marítima Nacional y en funciones de Protección Marítima y Portuaria y la Administración General de Aduanas decomisaron un cargamento ilícito de 24 bolsas de metanfetamina (L-Methamphetaminehci), en el Puerto de Manzanillo, Colima.

Derivado del trabajo conjunto de la Unidad Naval de Protección Portuaria No. 62, adscrita a la Sexta Región Naval, con personal de la Aduana de Manzanillo y la Fiscalía General de la República (FGR), se realizó la inspección no intrusiva por parte del vehículo de Rayos “X” detectando la mercancía ilícita que se ocultaba en una máquina trituradora

para reciclado de materiales, cuyo destino era China.

Personal de Aduanas realizó la apertura del contenedor, quienes posteriormente con apoyo de elementos navales desarmaron la trituradora, localizando la droga en los componentes internos de la máquina.

Personal de la FGR, tomó muestras y las analizó, dando resultado positivo para metanfetamina con un peso bruto aproximado (no ministerial) de 195.9 kilogramos (Ciento noventa y cinco kilogramos con nueve gramos) con un valor en el mercado negro de aproximadamente 64 millones de pesos. La carga fue puesta a disposición de la

autoridad competente.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina-Armada de México, como Autoridad Marítima Nacional, refrenda el compromiso de trabajar en coordinación con dependencias de los tres órdenes de gobierno, para combatir a la delincuencia organizada con los recursos que le provee la Ley, siempre en estricto apego a los Derechos Humanos.