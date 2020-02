Asegura Valdez que son mínimos casos de menores dejados afuera de planteles a la hora de salida

Gilberto Valadez



Aguascalientes, Ags.- No es recurrente en el estado que menores sean olvidados afuera de planteles escolares cuando sus padres no llegan a recogerlos, afirmó Mario Valdez Herrera, ex dirigente del sindicato de maestros en Aguascalientes.

“Independientemente de si los padres o tutores no llegan, los compañeros maestros se quedan a veces hasta horas esperando. Son contados los casos en que los compañeros se retiran”, aseveró.

El también diputado local por el Partido Nueva Alianza mencionó que en algunos casos, particularmente de escuelas primarias, han tenido que comunicarse con la policía para informar de casos de menores que no son recogidos en los planteles.

” Es algo que sí nos preocupa por la situación que se está dando. La dinámica de las familias ha cambiado en los últimos años y se debe garantizar la protección de los menores”, comentó Valdez Herrera.

El ex líder magisterial indicó que los planteles cuentan con un maestro de guardia, cuyo puesto es de rotación semanal, para afrontar ese tipo de imprevistos.