Asegura Tránsito que bajaron accidentes en vialidades peligrosas de Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Arturo Martínez Morales, director de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes, aseguró que han disminuido los accidentes en vialidades consideradas peligrosas, como la curva de la UAA y el paso a desnivel de Quezada Limón.

Agregó que, en el caso de Quezada Limón, se realizaron ajustes de nivelación tras un diagnóstico de la vialidad, lo que ha permitido reducir los percances.

“Ya se hicieron unos trabajos, ya se corrigió algunas cosas. Sí, tanto así que bajamos, se bajó el índice de accidentes en ese lugar, (se hicieron) nivelaciones, pero vuelvo a reiterar, no es tanto que el puente esté mal diseñado, nosotros hemos provecho pruebas a no más de 60 kilómetros por hora y no pasa nada, nada”, explicó.

Martínez Morales destacó que el principal factor de riesgo sigue siendo la velocidad.

“Hay que ser conscientes, si conducimos a mayor velocidad está el riesgo inminente de tener un accidente. Sí, hemos detectado, hemos tenido accidentes de más de 150 kilómetros por hora. Entonces, a esa velocidad no es problema de diseño o mal construido un puente”, señaló.

En el 2024, el paso a desnivel de Quezada Limón registró 10 accidentes, de los cuales solo uno fue mortal, mientras que los demás solo dejaron daños materiales.

En la curva de la Universidad, el año pasado se reportaron cuatro accidentes en el sentido opuesto al habitual, una reducción significativa comparada con los 21 registrados en 2023.

El director también destacó que la instalación de un muro de contención en octubre de 2023 contribuyó a disminuir los accidentes en esa zona.

“De ahí para acá, solo cuatro, y en el otro sentido, por supuesto”, mencionó.

Finalmente, informó que se han enviado solicitudes para evaluar otras vialidades que podrían requerir medidas similares.

“Por ejemplo, la curva de Barbera Vega por la zona militar, donde también sería un segundo punto a poner atención para que nos ayuden con este muro de contención”, concluyó.