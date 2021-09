Asegura Reynoso que no tiene ‘gallo’ para gobernador de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El ex gobernador Luis Armando Femat dijo no tener ‘gallo’ alguno para la gubernatura del estado de Aguascalientes en las elecciones del año entrante.

Luego de su apabullante derrota en los pasados comicios para la alcaldía de la capital, el expanista sostuvo que no tiene compromiso alguno con nadie lo cual lo hace sentirse más libre.

-¿Pero cómo la ve hombre o mujer porque se habla de mujeres que van en la delantera?

-Pues depende de cómo van a jugar los momios y para el factor de género va a contar mucho, entonces eso va a depender de las definiciones que tenga cada partido a lo interno.

-¿Si lo invitaran al PAN a regresar lo haría?

-Yo con gusto asesoró a quien me busque independientemente de partidos, si creen que yo les puedo ayudar con gusto pero no propiamente con el compromiso laboral.