Asegura nuevo diputado del PAN en Aguascalientes que sí conoce su distrito

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Omar Valdés Reyes, nuevo diputado del PAN por el distrito XV del Congreso, aseveró que sì cuenta con conocimiento de su demarcación, argumentando que conoce las calles de esa zona que está ubicada en el oriente de la ciudad capital.

“Tengo nueve años trabajando en ese distrito, la gente me conoce. Yo recorro las calles de mi distrito todos los días y de hecho vengo a ser la voz de esa gente”, señaló el también ex director de la Línea Verde.

Valdés Reyes tomó protesta el pasado jueves 23 ante el pleno legislativo, asumiendo la curul que dejó el también blanquiazul Luis León, el cual pidió licencia para incorporarse al gabinete del gobierno estatal.

“Lo que buscamos es sumarnos a nuestro grupo parlamentario y darle continuidad al trabajo que hizo el compañero Luis León, pero sobretodo escuchar la voz de la gente para poder resolver las situaciones de la población”, expuso.

El nuevo legislador asumiría las funciones como presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado.