Asegura Montañez que atienden socavones que aparecieron con las lluvias

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Luego de la aparición de socavones en diversas vialidades de la capital, el alcalde, Leonardo Montañez aseguró que los están atendiendo, entre ellos uno de mayor impacto en avenida Aguascalientes, donde ya iniciaron los trabajos de sustitución de un colector sanitario.

“Sí, ya iniciaron los trabajos, se van a sustituir 80 metros del colector sanitario. Lo que estamos analizando es tratar de que los trabajos sean nocturnos en la medida de lo posible. Sabemos que es una vialidad que si llegamos a obstaculizar es muy complicado para la ciudad porque es una de las vialidades principales, pero ya los trabajos ya se iniciaron”, explicó Montañez.

Montañez agregó que no solo se trabaja en ese punto, sino también en otros casos de hundimientos detectados.

“Fíjense que el de la Altavista ya se tiene el estudio. Justamente se presentó el estudio ahí en Desarrollo Urbano, el día jueves se reunieron las áreas, hicieron un estudio a conciencia y ya tienen las acciones que se tienen que realizar. Es un tema ahí donde hay tres viviendas que se tienen que hacer modificaciones estructurales”, explicó.

Asimismo, mencionó que se atiende otro socavón en la zona del río San Pedro, que no representa mayor riesgo y que solo requiere relleno cuando las lluvias lo permitan. También hay trabajos en la calle Escudo, a la altura de Riego y Municipio Libre.

El alcalde subrayó que los socavones son consecuencia natural del desgaste en los colectores y la temporada de lluvias.

“Son naturales, pues ante los arrastres, ante colectores que pueden tener una fisura, hagan de cuenta que ante la presión del agua empiezan a socavar y a generar arrastres. Como lo que pasó en el puente de segundo anillo frente a Velaria Mall, donde se detectaron escurrimientos de arena con agua. Se hizo un estudio que determinó qué se tenía que hacer y ya se está trabajando. Finalmente son situaciones naturales, no es algo provocado, son situaciones que se dan en una ciudad y más con la temporada de lluvias”, dijo.