Asegura Medina que no hay afectaciones al área estatal protegida de Bosque de Cobos

Redacción

Aguascalientes, Ags. Asegura el secretario de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, Julio César Medina que no hay afectaciones en la zona protegida por el estado en Bosque de los Cobos por desarrollo habitacional en los alrededores.

-¿Ambientalistas señalaban que construcciones de fraccionamientos aledaños a, tierra escombro estaban dañando la zona?

-Nosotros estamos al pendiente junto con la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente de que el área natural protegida declarada por el estado este en buenas condiciones y lo demás que se pretenda hacer en otras zonas tendrá que pasar por un proceso de automación en materia ambiental por parte de la federación.

Previo al concluir reiteró que no hay daños en la zona, empero comunicó que se han realizado jornadas de retiro de desechos pues al igual que en los márgenes del río San Pedro no faltas aquellos que tiran sus escombros.