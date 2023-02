Asegura Martínez que pintas en protestas del 8M no son vandalismo

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La diputada Sanjuana Martínez Meléndez, presidenta de la comisión de Equidad de Género del Congreso, apeló al derecho de la manifestación en torno a eventuales protestas que puedan generarse el próximo 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, y que en algunos años registraron pintas en la estructura de la Exedra local.

“Si me lo preguntan, no es un acto de vandalismo. Es una situación de protesta, también los grafitis es una manera de protestar y para este año las vamos a recibir. No podemos prohibir el derecho a manifestarse y eso depende de la situación de cada estado”, afirmó la legisladora por el PRD.

– ¿Ese tipo de protestas, de pintas, es un reflejo del enojo que hay?

– Definitivamente nunca van a ser actos de vandalismo. Siempre serán protestas y es parte de la demanda de seguridad que debe de haber en todos los estados. Entonces debemos darle el sentido que ellas están pidiendo y no criminalizarlas como ocurre cada año. Hay que entender el significado de la protesta.

Por lo pronto, Martínez Meléndez sí destacó la actuación de las corporaciones locales de seguridad en las protestas del pasado 2022, en donde se contó con protocolos de contención; pero sin llegar a detenciones y agresiones físicas como sucedió en el año 2021.

“El año pasado tanto la policía estatal como municipal se prestaron a pláticas con la Comisión de Derechos Humanos, como con algunas diputadas y personas que estuvimos ahí, para concientizar en la situación de la contención. Si lo vieron, hubo una marcha muy pacífica y todo estuvo muy cortés. Yo espero que sea igual que el año pasado”, expuso la representante del Sol Azteca.