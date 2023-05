Asegura John Leguizamo que pudo haber sido tan famoso como “Brad Pitt o Will Smith” 

‘Leguizamo does America’ es una serie documental presentada por el actor colombiano John Leguizamo y en la que él viaja por Estados Unidos mostrando las comunidades latinas que prosperan en el país.

El artista habló con NTN24 sobre este proyecto y comentó que lo motivó su amor por la comunidad latina y ver que no había visibilidad en Estados Unidos de la contribución que ellos hacen, por lo que decidió crear ‘Leguizamo does America’.

“Yo amo la cultura latina, amo a Colombia y quería mostrar eso, nunca había existido un show en inglés sobre nuestra cultura”, dijo.

Además, Leguizamo enfatizó en que la comunidad latina no tiene las mismas oportunidades que otras comunidades en Estados Unidos, pese a todo lo que contribuyen al desarrollo de la unión americana. “Damos 2,8 trillones de dólares a la economía cada año, si fuéramos nuestro propio país seríamos la quinta economía más grande del mundo, sin embargo, no nos dan lo que merecemos”.

“Yo podría fácilmente callarme, tener éxito, llenarme de dinero y ser feliz, pero yo amo la comunidad latina y ver que no tiene las mismas oportunidades que otras comunidades en Estados Unidos me lastima el corazón, por eso tengo que hablar y no me importa”, aseveró el actor.

John Leguizamo señaló que él también ha sentido el rigor de ser latino y que, en su trabajo, tampoco le han dado el lugar que se merece pese a su talento y trayectoria.

“Hollywood no me ha dado oportunidades; con mi habilidad y el éxito que he tenido yo debería ser como Brad Pitt o Will Smith, pero como era latino no tuve las oportunidades que merecía, así que no me importa si Hollywood me rechaza porque no me ha valorado como lo merezco”.

El actor aseguró que descansará cuando vea que la comunidad latina es valorada como se merece por todo lo que ha contribuido al desarrollo de Estados Unidos.

Con información de NTN24