Asegura ISSEA que no han sido graves los contagios por covid en menores 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Tras el regreso a clases del 100 por ciento de los alumnos, asegura el titular del Instituto de los Servicios de Salud de Aguascalientes (ISSEA) Miguel Ángel Piza que no han sido graves los contagios por covid de menores.

Reconoció que si se han tenido reportes de casos en mejores, sin embargo estas han ido de uno a dos por semana, mismos que no han presentado cuadros graves.

“Creo que no ha sido grave el impacto, aún y con que se esperaba desde con la feria un disparo importante”, aseveró.

En el país hay ya una quinta ola de contagios, sin embargo resaltó que en Aguascalientes no ha sido importante, dejando en claro que casos positivos van a seguir existiendo.

Para rematar el galeno expuso que el estatus de la pandemia en la entidad es de control, así como invitó a padres de familia a vacunar en su momento a los menores al ser la única oportunidad que se tiene de tener prácticamente cubierta 100% la población.