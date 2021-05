Asegura INE que Covid no llegará a las casillas en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Los protocolos sanitarios diseñados para el ejercicio democrático del próximo 6 de junio evitarán los contagios de Covid-19 entre la población, por lo que se podrá acudir a votar con dicha seguridad, comentó el vocal ejecutivo del INE en Aguascalientes, Ignacio Ruelas Olvera.

En entrevista con este medio digital, el representante local del Instituto Nacional Electoral mencionó que las mil 712 casillas que se habilitarán para estas elecciones contarán con diversas medidas sanitarias que evitarán la transmisión del coronavirus.

“Para acudir a las urnas, el INE y el IEE deben de garantizar que las 1 mil 712 casillas van a contar con los elementos de sanidad suficientes y necesarios para garantizar que no serán focos de contagio, porque hemos unido esfuerzos”, señaló.

Entre tales medidas, Ruelas Olvera destacó que cada ciudadano recibirá gel antibacterial antes de ingresar a las casillas. También se les proporcionará un cubrebocas en caso de no portar uno y se les brindará una toallita desinfectante para que puedan limpiar su casilla.

Además, dijo que cada persona podrá portar su propio bolígrafo y no se tocará su credencial para votar al momento de solicitar sus boletas. Finalmente, se le volverá a ofrecer gel antibacterial al término de su participación en la elección.

Agregó que el seguimiento de estos protocolos sanitarios mostraron un resultado exitoso dentro de los módulos del INE, donde no se han presentado contagios, por lo que aseguró que lo mismo ocurrirá en las casillas.

“¿Por qué es importante garantizar que no será foco de contagio? porque durante meses los módulos del INE no fueron foco de infección de contagio porque cumplieron con los protocolos, debidamente llevados a cabo”.

Finalmente, hizo un llamado a la población mayor de 18 años a que acudan a las urnas para ejercer su voto de una manera libre y segura.