Asegura IMSS que cuenta con medicamentos para VIH/SIDA

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes cuenta con medicamentos de vanguardia a escala mundial para el tratamiento del VIH/SIDA, aseguró el coordinador de Prevención y Atención a la Salud, doctor Antonio Hernández Jiménez, quien precisó que se trata de tres antirretrovirales, contenidos en una sola pastilla.

“Todos los derechohabientes con este diagnóstico, que resultaron aptos para el nuevo tratamiento, lo reciben ininterrumpidamente desde que llegó al IMSS. Cada tres meses, el médico les entrega una receta resurtible y se faculta a un familiar o amigo para que la surtan mes a mes en farmacia, durante la emergencia sanitaria”, manifestó.

Adicionalmente, se mantiene la vigilancia de las cargas virales y el conteo de CD4 de todos los pacientes, sin excepción, por lo que el funcionario agregó:

“Con el debido seguimiento y el tratamiento actual, los usuarios refieren 100 por ciento de apego a sus tomas y, en consecuencia, un mayor control de la enfermedad, así como mejor calidad y expectativa de vida”.

Explicó que los tratamientos anteriores consistían en diversas pastillas que se dosificaban en varias tomas al día y los pacientes solían omitir una o varias, lo que repercutía de manera importante en su carga viral y su estado general de salud.

La actual combinación de antirretrovirales tiene una mayor efectividad que los productos anteriores y mejora el apego del paciente a la toma diaria, lo que resulta fundamental para el control de la enfermedad.

Para obtener el tratamiento, los derechohabientes sólo deben acudir a sus citas médicas trimestrales, previamente concertadas en los módulos existentes en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 2 y No. 3, y en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 7 (por reconversión del HGZ No. 1 para atención de pacientes COVID-19).