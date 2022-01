Asegura IEA que escuelas no son un centro de contagios

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Las escuelas no son un centro de contagios para los alumnos, docentes ni padres de familia y al contrario, son un punto de cultura de prevención ante la contingencia sanitaria, defendió el titular del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) Ulises Reyes Esparza.

En charla con los medios de comunicación, Reyes Esparza dijo estar de acuerdo con lo ya señalado por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien a mencionado que los centros educativos no propician el contagio de Covid-19.

“Lo que podemos señalar, y en eso coincidimos con el doctor Gatell es que las escuelas no son un centro de contagio, si hay un lugar donde se cumplen las medidas sanitarias es precisamente en los centros educativos”

Apuntó que si hay contagios entre el personal educativo es porque el virus estuvo presente en una actividad social y escaló al grado de obligar a las autoridades a optar por las clases a distancia.

Indicó que si bien no se puede esperar la erradicación del Covid-19, tampoco se deben paralizar las actividades educativas, ya que las afectaciones emocionales y escolares serán mucho más graves a futuro.

En este sentido, dijo que el IEA está a la espera de que el panorama sanitario pueda estabilizarse para poder llamar a la comunidad estudiantil a volver a las aulas.