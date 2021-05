Asegura Flores que pese a movilidad Covid va a la baja en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El secretario general de gobierno Juan Manuel Flores Femat, sostuvo que pese a la movilidad que la población ha tenido en las últimas semanas, la entidad se mantiene estable y con una ligera baja en contagios de coronavius.

Sin embargo, exhortó a que si se quiere alcanzar el semáforo verde y poder reaperturar otras actividades económicas, se deberán de redoblar los esfuerzos con un cumplimiento en las medidas sanitaritas y protocolarias.

El funcionario se mostró entusiasmado en el sentido de que se puede alcanzar el semáforo verde en las próximas semanas, simpe y cuando la misma población no se relaje.

Al concluir señaló que “recordar que esto aún no termina, pero si aspiramos al verde todos debemos poner de nuestra parte, entonces el llamado es a no relajar las medidas de usar cubrebocas, el lavado constante de manos, no acudir a lugares concurridos, no salir si no es necesario, y sobre todo ser más cocientes con las actividades sociales”.