Asegura Flores que no hubo impugnaciones en entrega de concesiones de taxi en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags. El secretario general de gobierno, Juan Manuel Flores Femat, presumió que no se registraron impugnaciones en la asignación de concesiones de taxis entregadas este jueves a trabajadores del volante.

“Se recibieron más de 500 solicitudes de concesión y fueron resueltas 114 que estuvieron sujetas a la compra de vehículos de los agraciados y del pago de sus derechos y no hubo una sola impugnación”, resaltó.

El funcionario estatal subrayó que todas y cada una de las entregas de concesiones en este sexenio han sido otorgadas conforme a derecho y a lo comprometido por el gobernador del estado, acabado con inercias del pasado en que se entregaban al contentillo.

Dichas concesiones son parte del paquete de aquellas que en su momento entregara de manera irregular el ex gobernador priista Carlos Lozano de la Torre y que luego de una serie de juicios se les revocaron a quienes les fueron asignadas.