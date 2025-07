Asegura Espinoza que por ahora no hay narcocampamentos en Pabellón de Arteaga

Raúl Muñoz

Pabellón de Arteaga, Ags.- La alcaldesa de Pabellón de Arteaga, Lucero Espinoza Vázquez, aseguró que por el momento no existen indicios de narcocampamentos en la zona serrana del municipio, como el que fue desmantelado el pasado fin de semana en el vecino municipio de Rincón de Romos.

“Nosotros como municipio, en coordinación con Gobierno del Estado, hacemos lo que sea necesario para resguardar lo que es nuestro municipio. La verdad, para mí es trabajar en conjunto y es lo que estamos haciendo”, afirmó la Presidenta Municipal.

Sobre la posibilidad de que existan campamentos del crimen organizado en su municipio, la edil respondió que no tiene información confirmada.

“Yo, en lo particular, no lo he escuchado. Que sí se escucha que andan las camionetas, cuando se tiene el conocimiento de ellas se hace la brigada, se mete junto con Gobierno del Estado y el Ejército, y se hace el blindaje”.

Espinoza dijo que actualmente se mantiene un operativo permanente en coordinación con la Secretaría de Seguridad.

“Tengo el blindaje permanente en coordinación con la Secretaría de Seguridad”, sostuvo.

Respecto a si descarta la presencia de grupos armados en la sierra, dijo que no puede afirmarlo con certeza.

“Descartarlos, atreverme a algo que no tengo la certeza… yo creo que no tengo, te podría decir, no tengo la certeza de lo que se tiene”, dijo.

Sobre el caso del campamento hallado en Rincón de Romos, la Alcaldesa consideró que su ubicación pudo deberse a la geografía de la zona.