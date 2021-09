Asegura CTM que cuenta con la simpatía de los trabajadores de Nissan en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Asegura el líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) Alfredo González González que cuentan con la simpatía de los trabajadores de Nissan, por lo que se dijo seguro de que refrendarán el sindicato tras recuento.

En conferencia de medios el líder cetemista mencionó que el caso de Silao, Guanajuato su organización no quedó fuera como se indicó, sino por el contrario continúa dentro de la General Motors en donde aún tiene representación como sindicato y se buscará que la firma colectiva del trabajo cuente con el aval de los trabajadores.

González González expuso que hasta el momento se llevan 22 contratos legitimados, de los cuales se ha recibido el respaldo de los compañeros que han brindado la confianza en la confederación.

Posteriormente manifestó que lo que se avecina en la próxima semana es que a los trabajadores de Nissan les preguntaran qué sindicato quiere que administre el contrato colectivo de trabajo, es decir que ahí no hay quien salga o entre y las prestaciones no cambian y siegues siendo las mismas.

Para concluir refirió que hay quienes buscan confundir a los trabajadores a quienes no se les da ninguna explicación de la realidad, así como es falso que se vaya a elegir nueva dirigencia sindical.

“Quien comenta que va haber elección no es cierto, hace un año que eligieron a los dirigentes del sindicato y obtuvieron la mayoría estarán ahí por 6 años, entonces eso nada tiene que ver”, finalizó