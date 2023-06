Asegura Breceda que no hay cobro de piso en comercios de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente local de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Miguel Ángel Breceda Solís, aseguró que no hay reportes oficiales de cobro de piso a comercios en la entidad.

“Se habló de un reporte de cobro de piso que se supone hubo en Rincón de Romos, sin embargo, más bien fueron algunas alertas que se dieron, pero que no se comprobaron que fueran ciertas”, resaltó.

El líder del comercio organizado en la entidad enfatizó que lo importante tras esta alerta es que se atendió la inquietud y no ocurrió alguna situación mayor.

“Tenemos las clásicas extorsiones telefónicas que sabemos que salen de penales de otras entidades, sin embargo, se continúa trabajando en campañas de prevención con nuestros agremiados para que no caigan en estos fraudes”, concluyó.