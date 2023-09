Asegura AMLO que ‘se dará información sin tachonear’ a padres de los 43

Redacción

México.- Una segunda reunión sostendrán el presidente Andrés Manuel López Obrador con los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, a fin de que se les dé toda la información que ellos solicitaron; así lo informó el propio mandatario federal la mañana de este jueves, luego de haber sostenido un primer encuentro.

Ello también lo confirmó el subsecertario de derechos humanos, Alejandro Encinas, al detallar que los padres de los desaparecidos solicitaron información que la Secretaría de Defensa, Sedena; de Marina, Semar; no habrían querido brindar o, si la proporcionaban, esta se entregaba testeada o incompleta.

Por lo anterior es que el primer mandatario señaló, durante su conferencia mañanera, que se está haciendo un acopio de información por parte de su administración, y se evaluará qué se ha entregado, qué falta y si existe todo lo que ellos solicitan. De los resultados obtenidos se le entregará un expediente a cada padre: “les entregaré toda la información si testear, sin mochar, serán completos”.

Precisó que la reunión se llevará a cabo el próximo lunes a las 5 de la tarde, en Palacio Nacional; y el objetivo, además de entregar la información, es para no seguir ahondando diferencias, puesto que ellos insisten en que no se ha entregado todo; aunque, el presidente aclaró que él no estará presente.

Y añadió: “Tenemos que ir al fondo y evitar hacer juicios sumarios. Yo me comprometí a eso, y lo vamos hacer. Estoy trabajando en esto”.

Y tras señalar que ya hay 20 militares detenidos, entre ellos 2 generales por el caso, el presidente López Obrador dio a conocer que envió dos misivas al titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, en donde solicitó su participación e intervención para que permitiera se ejecutarán las ordenes de aprehensión contra los efectivos del ejército que participaron en la desaparición de los normalistas.

En ellas, señaló que aplicar la ley contra los miembros del ejército, además no permitir la impunidad, es la oportunidad de que las fuerzas armadas no deben mancharse por la actitud delictiva de nadie y mucho menos perder su respetabilidad ante el pueblo. Por ello, dentro de las peticiones, también mencionó que encargo al general que evitará la fuga de todos los imputados.

La primera carta derivó en la detención de Murillo Karam y militares; y la segunda de 16 efectivos que presuntamente estaban coludidos con el crimen organizado.

Agregó que, en el transcurso de estas cartas, hubo muchas discrepancias, incluso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), por lo que hubo varias renuncias. Y quien terminó haciendo el trabajo de formulación para las órdenes de aprehensión fue el fiscal Alejandro Gertz Manero “ahí nos dimos cuenta que había gente al interior de la fiscalía para evitar que se investigara”.

