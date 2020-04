Asegura AMLO que “rápido” habrá un retorno a la estabilidad económica

Redacción

Ciudad de México.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador envía mensaje a la nación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ‘rápido va a mejorar la situación económica’ en el país, tras las afectaciones económicas provocadas por la pandemia de coronavirus, y que pronto va a haber un ‘retorno a la normalidad económica’.



En un mensaje en redes sociales, el Ejecutivo mencionó algunas de las acciones de la estrategia que está llevando a cabo su gobierno para atender la crisis, entre las que se encuentran el proteger al 70% de los hogares mexicanos, empezando por la base, es decir los más pobres; luego ‘inyectar recursos’, para fortalecer la economía popular y el consumo, para lo que dijo se adelantarán nuevamente la pensión para adultos mayores y las becas.

Por último enlistó 10 acciones para beneficiar al otro 30% de las familias mexicanas, la clase media y la media alta, entre las que se encuentra la entrada en vigor del Acuerdo Comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el próximo 1 de julio.

La primera acción, dijo, es proteger al 70% de los hogares mexicanos, empezando por los más necesitados. López Obrador expuso que no se debe olvidar que nuestra sociedad es piramidal, por lo que en la base están los más pobres, luego las clases medias y arriba una minoría, que tiene más posibilidades económicas.Más en MSN:



‘En una crisis, lo primero es apoyara a los más necesitados, eso es lo que tiene que ver más con la justicia social’, afirmó.



En segundo lugar, está el “inyectar recursos” para fortalecer economía popular y el consumo. Por lo que anunció que se van a volver a adelantar los apoyos a los adultos mayores y a los jóvenes, aunado a los 3 millones de crédito a la palabra que a partir del lunes se comenzarán a repartir, y los 2 millones de empleos nuevos que prometió.



‘Vamos a reforzar todos los programas de bienestar, vamos a volver a adelantar apoyos a adultos mayores, se va a seguir apoyando a j´ovenes’, aseguró.

En tercer lugar, explicó las 10 medidas para apoyar al otro 30% de la población y familias, para garantizar que tengan tranquilidad y bienestar:



Que no haya corrupción ni impunidad, que haya piso parejo parejo para todos y que no haya influyentismo, es decir que se garanticen condiciones de igualdad.

Reducir el gasto del gobierno.

Garantizar libertades de todos los ciudadanos, afirmó que no habrá censura ni represión.

Garantizar un verdadero Estado de Derecho.

Garantizar la paz con justicia.

No aumento de impuestos ni impuestos nuevos.

No aumentar el precio de lo combustibles, ni la luz ni el gas.

Seguir bajando las tasas de interés. Inversión para obras públicas y fortalecer el sureste mexicano.

La firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entrará en vigor el 1 de julio, el cual dijo ayudará a reactivar la economía.

Todo eso, aseguró, servirá para reactivar la economía, una vez que pase la crisis por la epidemia de coronavirus en el país, que ya ha provocado 1,221 muertes y ha infectado a 12,872 personas.



‘Con el tratado y las acciones que estamos llevando a cabo para recuperar la economía familiar, vamos a frenar, a detener la caída de la economía, todo esto que se ha producido, generado por la pandemia del coronovaris’, afirmó.





López Obrador insistió en que se debe hacer caso a todas las recomendaciones de las autoridades en materia de salud, y puso como ejemplo la conferencia de COVID-19 que da todas las noches el subsecreario Hugo López-Gatell, y que ‘hay futuro’ después de la crisis sanitaria. ‘Ya estamos viendo la luz a la salida del túnel’, dijo.

Con información de Expansión