Asegura AMLO que no habrá rompimiento por el T-MEC

Redacción

Ciudad de México.- El presidente de la República, el morenista, Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se va a ceder en la soberanía del país para tener tener acceso al mercado de Estados Unidos y Canadá “no lo aceptamos”, dijo.

En su La Mañanera, el Ejecutivo federal agregó que no va a haber ruptura, no sólo porque no tienen la razón, sino “porque no nos conviene”.

Posteriormente López Obrador afirmó que enviará una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, porque consideró que no conoce los detalles y el contexto en el que se dio la negociación del tratado en 2018, al tiempo en que informó que incluso se le consultó al presidente Donald Trump y éste aceptó.

“Y ahora resulta que no tiene validez, si está en el Tratado con mucha claridad y empiezan con, ni siquiera argumentos sino argumentaciones leguleyas de que no es así, que sí existe el compromiso, porque en los anexos”, expresó.

A su vez añadió que en la misiva le recordará que siempre se ha manejado con pie de igualdad con México y cuestionó: “¿Quienes toman las decisiones (en Estados Unidos)?”

“Dicen es un periodo de aclaración, ahí está, ¿que esto está claro?”, dijo.

Y aunque expuso que está muy claro que no tienen razón por el apartado que se firmó bajo la aceptación de su gobierno de transición, afirmó que se tratará de un argumento que deberá enfrentarse a las cuestiones que presenten los dos vecinos del norte.

Señaló que aun tratándose del mercado más importante del mundo, “no vamos a entregar nuestra independencia a ningún gobierno extranjero”.

López Obrador destacó que quienes presentaron la solicitud de consulta “no tienen razón aun cuando tengan muchos lambiscones, vendepatrias que les aplauden en nuestro país”.

Detalló que “no tienen razón, no fue en vano que se detuvo la negociación casi 15 días por el artículo 8 del tratado porque me opuse a lo que ya habían negociado los funcionarios del gobierno anterior”.