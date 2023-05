Asegura Alejandra del Moral que va arriba en las encuestas

Redacción

Estado de México.-Luego de que Morena y su abanderada por la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, indicaran que tenían una ventaja en la preferencia del electorado rumbo la elección del 4 de junio, la candidata de la coalición Va por el Estado de México, Alejandra Del Moral Vela, afirmó que ya la rebasaron en el Valle de Toluca y que el objetivo es dar un giro en todo el estado.

“Hoy me entregaron la nueva encuesta, el Valle de Toluca por su servidora ya no sólo están empatados, vamos arriba, aquí empieza, en Toluca empezamos a darle la vuelta a todo el Estado de México”, indicó en un evento con empresarios.

Las mediciones de las distintas casas encuestadoras refirieron una ventaja para la morenista al inicio de la campaña, no obstante, conforme se acerca la justa electoral ha cambiado la preferencia y se ha cerrado la brecha entre una y otra aspirante, de a acuerdo con los estudios.

La priista indicó que Morena intenta utilizar las encuestas como un mecanismo para “generar una percepción”. En entrevista, aclaró que su equipo las utiliza como un mecanismo de medición y que el objetivo principal es el de continuar con los recorridos y la presentación de propuestas a los ciudadanos y sectores.

“Son mecanismos de medición, no voy a entrar en detalles de las encuestas no quisiera yo enfrascarme en este debate, lo más importante o lo que yo quiero dejar como mensaje es que la gente tiene que salir a votar el 4 de junio, que salgan a votar que se hagan uso de su derecho, que no hay nada decidido y que el resultado lo escribimos nosotros con nuestro voto”, recalcó.

Hacen llamado a que haya paz

En los últimos tres días se han registrados intento de provocaciones en la campaña de la priista, que van desde intimidación con simpatizantes, hasta la irrupción de actos.

Sobre ello, Del Moral Vela informó que estas manifestaciones son resultado del fortalecimiento que han tenido respecto a Morena y que ellos se mantendrán enfocados en los recorridos que hacen en el estado.

“Yo espero que los adversarios no empiecen con su guerra sucia al ver un poco la preocupación que han estado mostrando en los últimos días, que nos permitan seguir haciendo una campaña de propuestas, no de descalificaciones y nosotros seguir enfocados en recorrer el estado, hablar con todos los sectores, con todos los ciudadanos”, acusó.

Con información de Milenio