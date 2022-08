Asegura alcalde de El Llano que sólo hay dos bares autorizados en su municipio

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Se mantiene un control en cuanto al número de espacios para comercio y consumo de bebidas embriagantes en el municipio de El Llano, aseveró Cézar Pedroza Ortega, alcalde de esa población al oriente del estado.

“Antros no hay en El Llano. Bares solamente tenemos dos y se encuentran limitados. No hay loncherías, ni lugares de otro tipo; no hemos dejado crecer esto”, enfatizó el presidente municipal en entrevista.

– ¿Limitados a qué se refiere?

– A que cumplan con sus horarios, sus reglamentos como debe de ser.

Pedroza Ortega lamentó el consumo de licor que se genera entre la población trabajadora en general, explicando que se trata de una situación que se vive en todas las entidades de que el empleado en promedio gaste parte de sus ingresos en vino o cervezas.

“Hay que bajarle un poquito a eso, concientizar a la gente. No hemos otorgado más licencias en nuestro municipio, no porque estén congeladas pues creo que lo que tenemos es lo que se necesita”, indicó el edil por el Partido del Trabajo