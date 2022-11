Asaltos en carreteras se están volviendo una constante: Díaz 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Lamente el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) Roberto Díaz Ruiz que los asaltos en carreteras se estén volviendo una constante en el país, entendiéndose ya zonas urbanas de las metrópolis.

“Las ratas están donde quiera, por eso es necesario un ataque frontal contra esos ilícitos, donde vemos que la estrategia del gobierno federal de abrazos y no balazos no ha funcionado”, criticó.

Se dijo preocupado pos los asaltos que han sufrido aguascalentenses en carreteras de Zacatecas, por lo que recomendó no sólo viajar de día y por carreteras transitadas, sino el querer jugarle a los héroes y en momentos complicados mejor entregar los bienes.

“La vida vale mucho más que un bien que te puedan arrebatar, una unidad que te puedan quitar luego se repone, pero la vida jamás”, concluyó el empresario.