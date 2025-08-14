Asaltos en carreteras impactan en el 33% del transporte de alimentos y bebidas 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- 8 de cada 10 asaltos al autotransporte en carreteras se realizan con violencia, reveló el economista, Gerardo Sánchez.

En entrevista el especialista, mencionó que estos eventos que persisten en el país tienen un impacto directo a la inflación.

A su vez afirmó que el 33% de los asaltos al autotransporte es en contra de aquellos que trasladan alimentos y bebidas.

Sánchez amplió y relató que un 10 por ciento de los casos ocurren en unidades que transportan materiales para la construcción, misceláneos 7%, autos y autopartes 6%, casa, jardín y químicos 6%, alcohol y combustible 5% y otros 18%, entre ropa y calzado.

“Es importante ver como el 33% de los asaltos al autotransporte es a alimentos y bebidas, donde por el hecho de contratar seguridad y tomar medidas de protección impactan en la inflación y con ello en el costo final a los consumidores”.

Al concluir expresó que es por ello también que se ve que algunos productos han aumentado hasta en 20%, pues al final los transportistas busca aplicarle el costo extra al consumidor final.