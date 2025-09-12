Con violencia asaltan financiera en Aguascalientes; ladrones se llevan más de 250 mil pesos

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La tranquilidad de la comunidad de Paso Blanco en el municipio de Jesús María, se vio interrumpida la tarde de este jueves 11 de septiembre, cuando un par de delincuentes perpetraron un asalto a mano armada en las instalaciones de la Financiera Afine, llevándose un botín estimado en 250 mil pesos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 p.m., justo después de que dos empleadas ingresaran para iniciar la jornada laboral. Una de ellas se ausentó momentáneamente para ir al baño, quedando su compañera en la recepción. En ese lapso, dos hombres descendieron de una motocicleta y entraron de manera violenta, amenazando con un arma de fuego a la recepcionista.

Bajo presión, la trabajadora entregó el efectivo que resguardaban en el lugar. No conformes, los delincuentes se apoderaron también de teléfonos celulares y computadoras portátiles antes de emprender la huida a bordo de la motocicleta en la que habían llegado.

Segundos después, la segunda empleada salió del baño y encontró a su compañera en crisis nerviosa. Ambas solicitaron ayuda a un vecino, quien dio aviso al número de emergencias 911.

Elementos de las policías municipal y estatal acudieron de inmediato, desplegando un operativo de búsqueda sin resultados hasta el cierre de esta edición. Agentes ministeriales y peritos forenses levantaron indicios en el inmueble, en espera de avanzar en las investigaciones que permitan dar con los responsables.