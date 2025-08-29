Asaltan camión de OXXO y lo dejan abandonado en Ciudad Industrial

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.-Dos empleados de una tienda comercial fueron asaltados y despojados de la unidad por la madrugada de este jueves al sur de la ciudad.

Los hechos se verificaron al filo de las 6:30 de la madrugada en la plaza Boreal situada sobre la carretera federal 45 sur.

El chófer y su ayudante arribaron al establecimiento para realizar la entrega de productos cuando en determinado momento aparecieron en escena alrededor de siete sujetos armados a bordo de distintos vehículos y de los cuales descendieron para amenazar a los empleados de la pesada unidad.

Los delincuentes al apoderarse del camión huyeron de la escena, por lo que al sitio arribaron Policías Municipales y Estatales así como de la Agencia de Investigación Criminal, para realizar las pesquisas correspondientes.

Horas más tarde la empresa logró ubicar el vehículo en Ciudad Industrial, sobre la calle Antonio Gutiérrez Sola. De inmediato acudió la Policía Ministerial para resguardar la unidad que fue encontrada sin la mercancía y solo con algunos productos que se les regaron.

Hasta el momento la autoridad no ha informado si ya detuvieron a los presuntos responsables del hurto.