Asaltan a alcalde electo que llevaba ayuda en Veracruz

Xalapa, Ver.- René Omar Jaén, alcalde electo de Misantla por el partido Movimiento Ciudadano, fue víctima de robo cuando regresaba de entregar ayuda en poblaciones como Poza Rica, Veracruz, a raíz de las inundaciones recientes.
“Hace unos momentos me pasó un incidente desagradable para todo nuestro equipo, fuimos víctimas de asaltantes que nos quitaron una camioneta, de un compañero”, denunció Jaén, a través de sus redes sociales.
El edil electo dijo que había acudido con personas damnificadas de la zona y que en el viaje de vuelta a casa fueron asaltados en la autopista Veracruz-Tuxpan.
Abundó que los apoyos que habían ido a entregar a la zona norte, fueron donados en su mayoría por la misma ciudadanía de Misantla que se sumó para ayudar a los damnificados.
Con información de La Jornada.