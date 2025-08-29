Asaltan a aguascalentense en la autopista a León

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Un ciudadano oriundo del municipio de Cosío, identificado como Sergio Gutiérrez, denunció que fue víctima de un asalto con violencia en la autopista a León el pasado jueves.

El afectado comentó que al circular por la autopista en mención fue despojado con lujo de violencia de su camioneta, un remolque y in tractor que transportaba

“Triste situación que agradezco a Dios por mantenerme aún con vida no es justo que la inseguridad llegue a esos límites. Agradezco que me ayuden a compartir y pronto se dé con el paradero de estos vehículos, si algún sabe algo por favor comuníquese con las autoridades”

Al final de la publicación en Facebook el afectado expone que es parte del sector agropecuario y considera que no es justo que a muchos agricultores se les afecte en el día a día.

La publicación fue retomada y publicada en las redes del propio alcalde de Cosío, Francisco Javier Domínguez, mejor conocido como “El Chato”.