Artistas pagan gastos de clavadistas que fueron al mundial

Ciudad de México.-La Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados que se llevó a cabo hace unos días en Berlín, Alemania, dejó grandes emociones y un buen sabor de boca a los mexicanos luego de que Diego Balleza y Randal Williars lograran quedarse con la medalla de bronce en la prueba de clavados sincronizados plataforma 10 metros.

Sin embargo, recientemente se dio a conocer que las actrices Martha Higareda y Karla Souza jugaron un papel importante para que los deportistas pudieran llevarse a casa una presea, pues fueron ellas y no la Comisión Nacional del Deporte (Conade) quienes les pagaron las inscripciones a la competencia internacional.

En una entrevista con Claro Sports, Diego Balleza reveló que Martha Higareda ―quien ha protagonizado diversas burlas en internet tras ser calificada de “inventada”― fue quien le ayudó a pagar parte de sus gastos para competir en Alemania; mientras que Karla Souza ―protagonista de La Caída, en donde hace el papel de una clavadista― dio apoyo a Randal Willars.

“Quien me pagó las competencias de Berlín fue Martha Higareda (…) Estoy muy agradecido con esas personas porque me caen del cielo justamente antes de las competencias, si no, no hubiéramos asistido Randal y yo a Berlín; la inscripción a Randal se la pagó Karla Souza”, dijo el mexicano.

Ante estos hechos el también ganador de la medalla de plata en el campeonato mundial de Fukuoka (Japón) agradeció el apoyo económico que recibieron del cónsul mexicano en Bulgaria, Pentcho Dimitrov Raltchev, quien también los ayudó con los gastos del viaje.

“A la comunidad judía aquí en México, estoy súper agradecido, el cónsul de Bulgaria, quien fue que me pagó todos los viajes, todos, desde México hasta Japón, España que fue donde entrené, España-Alemania y de regreso acá, todo me lo pagó el cónsul de Bulgaria, que es toda la comunidad judía”, reconoció.

Cabe apuntar que actualmente la Conade, dirigida por la ex atleta Ana Gabriela Guevara, mantiene congeladas las becas por conflictos entre la extinta Federación Mexicana de Natación (FMN) y el Comité de Estabilización instaurado por la World Aquatics, esto luego de que el dirigente de esta última, Kiril Todorov, fuera vinculado a proceso por delito de peculado.

Ante estos hechos, los deportistas han tenido que ingeniárselas para solventar sus gastos e ir a competir.

Desde OnlyFans hasta vender trajes

Hace dos meses el clavadista Diego Balleza sorprendió luego de que anunciara su decisión de abrir una cuenta de OnlyFans para financiar su carrera deportiva ante la falta de apoyo por parte del Gobierno de México. La suscripción mensual al perfil de OnlyFans de Diego Balleza cuesta 14.25 dólares, equivalente a más de 200 pesos mexicanos.

Por otra parte, su compañero Kevin Berlín también tomó la decisión de abrir una cafetería para generar los suficientes recursos que le permitan seguir haciendo lo que le apasiona con la finalidad de llegar a los Juegos Olímpicos de 2024.

Recientemente, en la competencia en Alemania, el clavadista veracruzano tuvo que ser atendido por médicos de la delegación china: “No tenemos fisioterapeuta, nosotros fuimos sin equipo médico de clavados. Era buscar la recuperación, no puedo entrar al agua, intenté pero no podía […] como mi entrenador es chino, se lleva con los chinos, y ellos me hicieron el favor”, señaló.

Otro caso fue el de el equipo de natación artística que ganó una histórica medalla de oro en la Copa Mundial 2023 en Somabay, Egipto, así como otra en plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. Ellas tuvieron que vender sus trajes para financiar su participación, lo que valió que más tarde Ana Guevara declarara: “Por mí, que vendan calzones, trajes de baño, Avon o Tupperware”.

