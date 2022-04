Arrestos hasta por 36 horas a franeleros que cometan abusos en la Feria, advierte Martínez 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Sin tolerancia hacia franeleros que cometan abusos durante la próxima Feria Nacional de San Marcos, enfatizó Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del municipio capital.

“No va a haber tolerancia de nada. La vía pública es pública y no tenemos porqué tener que alguien se adueñe de estas. Nadie debe de cobrar en la vía pública, ni provocar daños. Estaremos muy atentos a ello”, resaltó el funcionario.

– ¿Arrestos por cuántas horas? – Hasta por 36 horas si es necesario y lo pediré al área de jueces para que estas personas entiendan que la vía pública no es de ellos.

Martínez Romo precisó que esta situación de franeleros quienes cobran una tarifa unilateral a feriantes se genera principalmente en calles de la colonia Las Flores, avenida Las Américas y el Barrio de San Marcos.

“A estas personas que se adueñen de las calles les haremos una llamada de atención. Si no atienden, tendremos que hacer los arrestos y que cualquier ciudadano tenga la confianza que no le van a dañar su vehículo o molestias”, adicionó.

La Feria de San Marcos está prevista para celebrarse del próximo sábado 16 hasta el 8 de mayo.